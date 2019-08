TI9: ¿Puede Infamous Gaming vencer a Newbee?

Infamous Gaming esta, quizás, ante el duelo más importante de su vida como organización. Y, los 5 integrantes de la escuadra, están a pocas horas de demostrar por qué son considerados los mejores jugadores de la región.

Hector "K1" Rodriguez, Jean Pierre "Chris Luck" Gonzales, Adrián "Wisper" Céspedes, Elvis "Scofield" De la Cruz y Steven "Stinger" Vargas, son los 5 jugadores que representarán a toda una país y a una región el día de hoy cuando, a las 9:00 pm, se enfrente a Newbee por un pase a la tercera ronda de The International 2019.

Frente a ellos, un viejo rival dice presente. Newbee, ahora conformado por los ex jugadores de Forward Gaming, son los rivales a vencer y no hay duda de que será un intenso duelo donde solo uno podrá triunfar. En la siguiente nota, veremos que posibilidades tiene Infamous Gaming de vencer a los ex Forward Gaming.

Un hecho muy curioso ocurre en este enfrentamiento. Ambas organizaciones ya se han enfrentado antes, pero lo hicieron, bajo el nombre de otra organización. En el caso de Infamous, ellos lo hicieron bajo el nombre de Majestic. Mientras que por el otro lado, Newbee, lo hizo con el manto del desaparecido Forward Gaming.

Este enfrentamiento ocurrió durante la OGA Dota Pit Minor 2019. En esa ocasión los conocidos en ese entonces como Majestic, vencieron 2-1 a Forward Gaming. Cabe resaltar que en ese entonces Scofield y Stinger no eran parte de la organización.

En ese momento, Kaue "Dunha1" Camuci y Junior Reyes "Yadomi" Rimari jugaban en las posiciones 4 y 5 respectivamente.

Este es el único antecedente que tenemos de estos jugadores enfrentándose. Si bien, en ese entonces, los ahora jugadores de Infamous Gaming vencieron a Forward Gaming. Esto no quiere decir que ese resultado se repetirá. Aunque hay algo que les da un plus al equipo peruano y esa es la incorporación de Scofield. Él cuenta con amplia experiencia en torneos internacionales, además junto a Stinger es el encargado de las estrategias del equipo, además de transmitirle tranquilidad en todo momento.

En conclusión, Infamous Gaming tiene muchas posibilidades de ganar este enfrentamiento. A lo largo del torneo, ha demostrado ser un rival duro para cualquier equipo que tenga al frente. Solo necesita mantener la calma y tener confianza en ellos mismos.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)