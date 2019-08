TI9: conoce la estrategia de "Yang Muerto"

Todos los equipos que han clasificado a The International 2019 sueñan con conquistar la Égida al final del torneo. Es por ello, que todos los equipos planean diferentes estrategias que les servirán para conquistar el título más grande de Dota 2 en el año. Aunque, parece ser que un equipo llevo esto a un extremo.

Durante los descansos que se realizan entre partidas para que los jugadores descansen y se preparen para su próximo enfrentamiento, se mostró un video donde se muestra una extraña estrategia empleada por Vici Gaming para quedarse este año con el Mundial de Dota 2.

El video se llama "Dust of Appearence", y en el podemos ver que durante los últimos 6 meses. Yang, el offlaner de Vici Gaming, ha estado muerto y sus compañeros han estado ocultándoselo a rOtK, coach del equipo, ya que prefieren jugar con Yang muerto.

Finalmente, rOtK revela que Yang no esta muerto, si no que él le pidió que fingiera estarlo para que esto sirviera como un ejercicio para fortalecer el trabajo en equipo dentro del grupo para en cara a su participación en The International 2019.

Duelo vs TNC

Recordemos que el día de ayer, Vici Gaming venció por 2-1 al equipo de TNC, regalándonos 3 de las mejores partidas que hemos visto durante todo este The International. Ahora, el equipo chino se enfrentará a uno de sus más grandes rivales en cara a lo que será llegar a la gran final del 25 para quedarse con el título. PSG.LGD y Vici Gaming se enfrentarán en la que promete será un final adelantada este 21 de agosto.

