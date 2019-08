TI9: conoce los enfrentamientos y horarios de este segundo día

La fiesta de The International 2019 no se detiene, y el día de hoy conoceremos a dos nuevos eliminados y a dos equipos que seguirán en la llave superior para rápidamente llegar a la gran final del Mundial de Dota 2.

En la siguiente nota, te contamos todos los duelos que se viene y que no te puedes perder.

OG vs Newbee (9:00 pm)

El primer duelo de este segundo día, es un duelo al que el público peruano no debe quitarle la vista de encima. El campeón de The International 2018 se enfrentará al campeón de The International 2015. El ganador seguirá en la llave superior y se enfrentará al ganador de la otra llave.

Por otro lado, el equipo perdedor se enfrentará el día 21 a nada más y nada menos que al equipo peruano de Infamous Gaming, que el día de hoy venció a Keen Gaming.

Favorito: OG sin duda es el favorito para ganar esta llave. Desde la fase de grupos se ha mostrado como un gran equipo sólido y difícil de vencer, siendo primero en su grupo y consiguiendo victorias sobre grandes rivales. Por su parte, Newbee ha jugado de una gran manera pero todavía no convence al 100%.

Team Secret vs Evil Geniuses (12:00)

Quizás sea el duelo más esperado de este segundo día. Dos grandes potencias del Dota 2 se enfrentan en un duelo que bien podría ser una final. El perdedor de esta llave se enfrentará a Mineski. Por otro lado el vencedor se enfrentará al ganador del duelo entre OG y Newbee por un pase a la final de la llave superior.

Favorito: Es difícil elegir un equipo ganador entre estas dos potencias del Dota 2. Aunque si nos paramos a analizar sus últimas actuaciones, durante la fase de grupos, el ganador cae de maduro. Team Secret ha logrado dominar su grupo por un buen tiempo, además fue el primer puesto del DPC. No hay duda que Evil Geniuses la tendrá muy complicada.

Virtus Pro vs RNG (3:00 am)

Virtus Pro perdió contra PSG.LGD y por eso fue relegado a la llave inferior donde se enfrentará a RNG, el equipo local que logró eliminar a Alliance. Recordemos que ellos se enfrentaron en la fase de grupos. El marcador terminó empatado.

Favorito: Virtus Pro ha tenido un flojo torneo. En la fase de grupos no resalto mucho y en su primer duelo por la llave superior perdió de una forma muy humillante. Ahora Virtus Pro tiene que demostrar por que es un equipo Tier 1 y por eso pensamos que saldrá con sus mejores estrategias.

TNC vs Team Liquid (6:00 am)

El último duelo del día será entre Team Liquid y TNC. El primero logró vencer a Fnatic sin muchos problemas, mientras que el equipo de SEA perdió contra Vici Gaming. A pesar de esta derrota, el equipo asiático demostró un gran juego y no hay que tomarlo como un rival fácil a vencer. Además, en la fase de grupos TNC venció 2-0 al equipo del caballo.

Favorito: Team Liquid es el favorito en esta llave pero más que nada por la trayectoria. La verdad es que Team Liquid ha tenido un desempeño muy bajo a lo largo del torneo y no es el mismo del DPC.

