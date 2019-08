TI9: descubre el error por el que Alliance perdió contra RNG

The International no es solo el torneo más importante en el mundo del Dota 2, si no que es el torneo mundial más importante a nivel de esports. Es el sueño de muchos lograr competir en el evento principal.

Esto genera que muchos equipos sientan la presión al estar jugando en un escenario tan grande ante tanta gente. Y al parecer esto fue lo que le pasó a los chicos de Alliance durante su partida por la llave inferior contra RNG.

Si no entiendes de lo que estamos hablando, en la siguiente nota te lo explicamos.

Alliance quedó quinto del grupo A, lo que le dio la oportunidad de elegir a su rival, los equipos eran RNG o NAVI. El equipo sueco, eligió a la escuadra local. La partida había iniciado de forma normal. Alliance había abierto su draft con una Dark Willow y un Faceless Void, siguiendo con una Crystal Maiden y Storm Spirit. Hasta ahí seguía todo normal, hasta que llegó el momento de realizar el último Pick.

Gracias a las cámaras que se encuentran dentro de las bootcamps se ha podido rescatar un video donde se ve que Alliance se equivocó al momento de elegir a su últmio héroe. En el video podemos ver que iNSaNiA se nota sorprendido al momento en que ve que Gyrocopter sale en su alineación. Acto seguido maldice y dice que “entró en pánico y confundió el ban con el Pick”

Desde la otra bootcamp, donde se encontraba el equipo de RNG, se ve como ellos notan el error al ver que los jugadores de Alliance se agarraban la cabeza en clara señal de preocupación.

A pesar de esto los jugadores intentaron calmar a su capitán y salieron a jugar la partida con estos picks.

El desarrollo de la partida durante todo el early fue beneficioso para Alliance, consiguiendo buenos objetivos aunque no lograban convertirlo en estructuras caídas. Con el pasar del tiempo el juego se volvía más complicado para Alliance. El Antigame (Monet) de RNG empezó a crecer en valor neto y todos los héroes del equipo sueco eran presas fáciles.

Finalmente Alliance no pudo hacer nada contra el equipo local y se vio obligado a tirar GG en después de 43 minutos.

¿El resultado pudo haber sido diferente si Alliance elegía al héroe que tenían planeado? No lo podemos saber. Lo que si sabemos es que RNG pasó a la siguiente ronda y se enfrentará a Virtus Pro el día de hoy.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)