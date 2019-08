TI9: conoce todo lo que paso durante la inauguración del Mundial de Dota 2

El evento principal de The International 2019 ha empezado. Los 16 equipos que clasificaron después de los 4 días de la fase de grupos han sido presentados en el Mercedes Benz Arena de Shanghái.

A continuación te contamos lo más llamativo de esta inauguración que a algunos emociono y a otros no gusto del todo

La ceremonia dio inicio con un grupo de bailarines, divididos en 4 colores: rojo, azul, verde y morado. Curiosamente, 3 de estos 4 colores son los colores característicos de los hermanos elementales Storm Spirit, Ember Spirit y Earth Spirit. Recordemos que desde hace unos años nació el rumor de un posible cuarto hermano que representaría a las sombras (que podrían ser de color morado).

Si bien estas solas son teorías, recordemos que siempre durante The International se hace el anuncio de un nuevo héroe, así que puede ser que Valve nos haya querido dar alguna pista sobre este nuevo personaje.

Luego del baile, que además fue acompañado por una orquesta sinfónica, llegó el momento de la presentación de los equipos. Lamentablemente, esta parte se vio opacada por la mala organización al momento de enumerar el orden en que los equipos saldrían.

Infamous, el representante peruano, fue confundido con el equipo de SEA; Fnatic y nunca tuvo una presentación oficial.

Después de terminada la presentación de los equipos, salió el genio detrás de este maravilloso juego que nos ha regalado tantas emociones. Gabe Newell, fundador de Valve, dijo presente en el Mercedes Benz Arena para darle la bienvenida a todos los fanáticos y agradecerles por jugar Dota 2.

Siempre iniciando su discurso con su particular "Welcome to The International" y utilizando un característico estilo que lo diferencia del resto.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)