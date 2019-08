TI9: conoce el estadio donde se jugará el Mundial de Dota 2

KeyArena, fue el lugar elegido por Valve para realizar el evento principal de The International durante los últimos años, excepto en 2018 que el evento se hizo en Canada. Gracias a su ubicación era un lugar ideal para realizar este gran evento deportivo que reúne a los mejores equipos de Dota 2 del mundo.

Este año, el mundial de Dota 2 tuvo que ser trasladado hasta el otro extremo del globo, para ser más exactos hasta China, y junto a esto la sede del evento principal tuvo que ser cambiada.

El lugar elegido fue el Mercedes Benz Arena en Shanghái. En la siguiente nota, te contamos toda la información que debes saber sobre este espectacular escenario que albergará el torneo más importante de esports en la actualidad.

