TI9: el bloqueo de Ana, las fotos de Goofy y la victoria de OG

OG sigue demostrando por qué es el equipo campeón de The International 2018, además de clasificar primero en su grupo durante la fase inicial del torneo.

Esta vez, le tocó enfrentarse al equipo de Newbee. Este enfrentamiento nos ayudaría a conocer qué equipo seguiría su rumbo a la égida, por la llave superior, y que equipo se enfrentaría a Infamous Gaming el día de mañana en la primera ronda de la llave inferior.

Finalmente, fue el equipo comandado por Notail el que se quedaría con la victoria por un marcador a favor de 2-0. En ambas partidas el equipo campeón en el 2018 se vio superior y nunca fue superado por su rival. El cual se vio controlado de gran manera por su similar europeo.

Aunque, estas no son las cosas más llamativas de este enfrentamiento. Hubieron algunas curiosidades que llamaron la atención de todos los espectadores de este enfrentamiento.

La primera curiosidad es algo a lo que OG nos ha tenido acostumbrados durante este The International. Se trata del Io carry de Ana, con el que nuevamente consigue una victoria y consigue alargar su record de victorias consecutivas a 4.

Esto no es todo, durante el segundo juego se vio algo muy gracioso. Después de una team fight ganada por el equipo de OG, Notail y Ana quedaron solos bajo el efecto del Soul Catcher del Shadow Demon (PieLieDie) al igual que por las copias productos del Disruption. Acto seguido, las copias empezaron a pegarle al Grimstroke (Notail) y el Juggernaut (Ana) no tuvo mejor idea que hacerle un bloqueo para que estas le mataran.

Algo que OG siempre ha caracterizado a OG ha sido ponerse fotos que coincidan entre ellos. En esta ocasión decidieron hacer lo mismo pero con un popular personaje infantil: Goofy.

No Animeboys anymore they are Goofy now pic.twitter.com/nNMfG0BMNg