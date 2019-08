TI9: Kaci y SirActionSlacks aprenden mandarín y conocen Shanghái

Kaci y SirActionSlacks son dos íconos dentro del mundo del Dota 2 y que todo fanático de este juego conoce. Como es costumbre cada año, la pareja de presentadores realizará diferente videos documentando diferentes lugares y costumbre dentro del mundo de Dota 2 alrededor del mundo.

En esta ocasión Kaci y SirActionSlacks han paseado por Shanghái para conocer un poco más de la cultura que rodea esta ciudad y sus costumbres, además han tomado clases de Mandarín y han tenido una muy buena sesión de como pedir rebajas en los mercados.

En la siguiente nota, podrás ver de los videos de los que estamos hablando.

En el video, que se presento entre partidas durante el evento principal, se le puede ver a la pareja visitando diferentes lugares turísticos de la ciudad china como por ejemplo Xinchang o el Templo ciudad de Dios de Shanghái.

Aunque eso no es todo, y es que si Kaci y SirActionSlacks querían pasear por China para conocer un poco más de la cultura, primero tenían que aprender un poco del idioma local.

Es por eso que Valve les contrató una profesora particular para que pudieran aprender mandarín y practicarlo.

Por lo que podemos apreciar del video, Kaci es una genial alumna, mientras que a SirActionSlacks le cuesta un poco más dominar el idioma e inclusive se olvido de llevar su cuaderno y un lapicero.

Aunque, hay un pequeño secreto que Kaci le estuvo ocultando a SirActionSlacks y que pudimos conocer gracias a la cuenta de Twitter oficial de The International.

Kaci lays her cards on the table to a dismayed Slacks in this outtake from their adventures in learning Mandarin. #TI9

Check out the full video on Youtube: https://t.co/hcPSOiUwXG pic.twitter.com/TMQl6SyqDc