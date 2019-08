SK Telecom T1, organización tricampeona de LoL, anuncia equipo de Dota 2

Dota 2 es uno de los esports más fuertes en estos momentos y no solo por su importante premio, también por el nivel mostrado por los equipos. Sin embargo, uno de los países más importantes en los deportes eletrónicos no estaba dentro del esquema, por ello SK Telecom T1 hace su aparición anunciando su nuevo equipo dotero junto al coreano Forev.

Para muchos seguidores de los esports y de Dota 2 quizás no les suene esta organización coreana, pero ellos son el sinónimo del porque Corea del Sur son los amos y señores de League of Legends. La organización ha podido conseguir los 3 torneos mundiales de LoL en las ediciones del Words 2013, 2015 y 2016. Llegaron a la final del 2017, pero perdieron ante SSG por 3-0.

Además, el equipo tuvo a uno de los jugadores más queridos por la comunidad de League of Legends, Faker. El coreano es una de las estrellas más importantes del juego, cuando prendía stream quebraba récords de audiencia y hasta el momento muchos seguidores recuerdan las tremendas jugadas que realizaba con los diferentes campeones de LoL.

Anteriormente, Nexon intento posicionar Dota 2 en el país. Para ello, creó torneos, ligas, cafés de internet con promociones para los que seguían en el juego de Valve. Lastimosamente, no pudieron ante el poder que ya había establecido League of Legends y tuvieron que ir dejando los derechos de Dota 2 y cerrar el apoyo del juego competitivo en el país surcoreano.

Entre los equipos más importantes que nacieron se recuerda a MVP Phoenix, ellos pudieron participar en los torneos The InternationaI 2014, 2015 y 2016. Su mayor logró lo consiguieron en el TI 2016 al llegar al TOP 6 tras ser derrotados por Fnatic y ganar $934,761. Tras ese espectacular año, los miembros del equipo se separaron y fueron a diferentes equipos importantes como Secret, Fnatic, Mineski, y ahora último a SK Telecom T1.

Forev anunciado para SK Telecom T1

We are proud to announce our first step into DotA2. Please welcome #Forev - the first member of #T1 #DotA2 !#T1 이 #도타2 에도 출사표를 내려합니다. 그 첫 발걸음을 함께 하기 위해 새롭게 영입된 #Forev #이상돈 선수를 소개합니다. pic.twitter.com/A14A2jV9nx