Kuroky: "Estuve deprimido por 4 semanas después de la salida de Matu"

Kuroky, capitán de Liquid, y Gh conversaron con Kaci como parte de las diferentes entrevistas que se hacen durante The International.

En la siguiente nota, te dejamos los mejores momentos del diálogo, incluido la parte en la que Kuroky habla sobre la salida de Matumbaman del equipo.

Kaci inicia la charla, preguntándoles sobre si sienten algún tipo de presión por volverse el primer equipo en campeonar dos veces The International.

Kuroky toma la palabra y asegura que no siente que tengan ese tipo de presión. A él, más bien, le parece que todo el torneo tiene una presión en si misma. Luego, añade que "Dota 2 no es un juego en que te puedas mantener como el mejor por mucho tiempo. Si no que siempre está en constantes cambios".

La siguiente pregunta, fue dirigida a GH ¿Cómo es Kuroky como capitán? Él indica que el trabajo del líder se siente más que nada fuera del juego. Kuroky les da demasiada información. Antes de poder terminar la respuesta. Kuroky interrumpe y dice "básicamente quiere decir que soy un mal jugador".

En ese momento Kaci y Kuroky empiezan a reír.

