[ENTREVISTA] Dota 2 | Egorco: "El mayor reto de una organización, es netamente económico"

Renato 'Egorco' Gianoli, es el actual Manager/Coach del equipo peruano EgoBoys, que recientemente liberó a sus cinco jugadores nos cuenta sobre qué es lo que aprendió de su trabajo con ellos. Además está casi listo para anunciar su nueva alineación.

Egorco respondió algunas preguntas para Líbero Esports tras la separación con sus antiguos jugadores en donde reflexiona sobre lo qué se aprendió de la experiencias vividas en los pocos meses que estuvieron juntos como un solo equipo.

¿Cuál crees que han sido las mayores lecciones que aprendiste con el anterior roster?

Son dos cosas importantes, una es, que cuanto más tiempo pase para cambiar un hábito, más difícil va a ser. En el caso de los pro players, es todavía mayor este efecto. Por lo que trabajar desde jóvenes se vuelve cada vez más importante. Y la otra, es una confirmación más que los equipos son tan fuertes como su elemento más débil y que juntar grandes jugadores no necesariamente redunda en un gran equipo, por lo tanto, necesitas trabajar equipos homogéneos, con una idea clara en común.

¿Cuál es el mayor reto de formar un nuevo equipo/organización?

El mayor reto de una organización, es netamente económico porque debes proveer muchas cosas y hacerte cargo de muchas cosas y esperar resultados. Y mientras eso ocurre, trabajar muy duro y aguantar. El crecimiento exponencial de los esports hace que tu cálculo se vea posible. Un equipo es distinto, lo puede formar cualquiera y (se puede separar en cualquier momento) solo hace falta 5 jugadores necesitados o entusiasmados, en el mejor y peor de los casos. Y el intento puede traer buenos resultados sin mucho esfuerzo, pero no es muy probable que ocurra, las organizaciones, tarde o temprano terminan logrando tales resultados por su consistencia.

¿Planeas traer un coach para poder centrarte en tu labor de manager?

El trabajo de coach es más amplio y complejo de lo que se entiende localmente: es la guía y liderazgo del entrenamiento de los jugadores. En el aspecto de “coach estratégico”, siempre he considerado que varias cabezas piensan mejor que una y que contar con un especialista/analista puede marcar una diferencia. Sí, es necesario, porque una sola persona no puede hacer todo y si lo hace, probablemente ese todo no sea con excelencia.

En el Perú han empezado a surgir nuevos nombres y voces que se proyectan muy bien para esta labor estratégica.

¿Crees que a Timado le habría ido mejor de no haber ingresado a EgoBoys?

Con mucha pena, debo reconocer que sí. De haber tenido el éxito que esperábamos, hubiera sido distinto, pero no ocurrió. El pobre chico tuvo que hacerse cargo de cosas que en otros equipos fuera, ni siquiera hubiera tenido que preocuparse, porque: preocuparte por tu rol, estudiar el draft en relación al potencial del equipo, enseñar a tus compañeros, y decirle a cada quien que tiene que hacer, no es algo que como jugador debas tener que hacer a los 18 años. Ironicamente, esa es la mayor lección y aprendizaje que él se lleva. Lo lamentable, es que no le sirve para el siguiente paso en su carrera. Pero será en el tiempo que le redituará.

¿Cuál es tu mayor crítica al Dota Pro Circuit y qué propondrías para solucionarlo?

Mi mayor crítica ya está siendo escuchada, y es que se les dé el espacio suficiente a los equipos tier 2, los que van a las Minors. Creo que estas clasificatorias unificadas (2 van a Major uno a Minor), colaboran un poco hacia ese objetivo. Y esperemos que esta propuesta de ajuste de los premios de las Minors sea un incremento para que haya menos desigualdad entre Majors y Minors. También pienso que el pozo del TI debería generar fondos para una distribución de premios a lo largo del DPC, de tal manera que no haya una brecha tan inmensa entre uno y los otros. También creo que las Minors deberían tener tantos equipos como las Majors considerando que son un escalón más bajo hacia la base. Y finalmente, el formato de los torneos que también se va a unificar resolviendo esta absurda incertidumbre de si regresas a casa en 2 días o si aún ganas todo o pierdas todo, no signifique nada. Los torneos tienen que apuntar a la rentabilidad a través del espectáculo deportivo, no a la rentabilidad a costa de ellos.

EgoBoys se encuentra ultimando detalles para el anuncio de su nueva alineación. Dicho anuncio se dará el día martes 3 de setiembre y los presentará 'uno por uno', Egorco menciona estar apostando por jugadores más jóvenes que los anteriores con '18 años en promedio'.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)