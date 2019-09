[RESUMEN] Dota 2 | ¡Esto fue lo que pasó en la primera clasificatoria de la Aorus League!

La Aorus League Cono Norte inició exitosamente el sábado anterior con la primera clasificatoria abierta y gratuita en la plataforma de FirstBlood. Líbero Esports junto a Aorus, Intel y Gigabyte se han comprometido a impulsar el crecimiento de los esports en toda la región, brindando la cobertura completa gracias a Líbero Esports.

Esta primera clasificatoria fue un éxito con más de 44 equipos inscritos y que participaron en una excelente competencia de Dota 2 el pasado sábado 31 de agosto. La cobertura estuvo a cargo de Líbero Esports y fue transmitida en sus plataformas de Facebook y YouTube, con las narraciones y análisis de Zipo One, Chuwaca y Maverick.

El equipo de Ecuador, Vinary e-sports, lograron avanzar por la llave de eliminación simple como cuchillo caliente en mantequilla. Venciendo a Team Xipis en su primer encuentro de la clasificatoria iniciaron con muy buen pie.

Luego les tocó enfrentarse al equipo de Código Dota, a quienes vencieron sin mucho problema pasando a los cuartos de final. Pasando a los cuartos de final enfrentándose a Sunqu Suwa:

Vinary e-sports vs Sunqu Suwa

El encuentro duró solamente 25 minutos, Vinary e-sports, se puso sobre Sunqu Suwa con una mejor ejecución de su estrategia y un draft mejor balanceado.

La fase de líneas fue ligeramente a favor de Sunqu. Sin embargo, Vinary se recuperó rápidamente en el midgame arrollando todas las líneas y obteniendo una gran ventaja de networth, todo gracias a su superior control de mapa y rotaciones.

Nawal Gaming vs Voltis is really

Vinary acabó rápidamente con su rival de semifinales, Atem Anu, pasando a la final de la clasificatoria, en donde esperaba a su contrincante que sería el ganador entre Nawal Gaming vs Voltis is really.

Final - Vinary e-sports vs Nawal Gaming

La serie decisiva fue al mejor de 3 (Bo3) y se jugó entre Vinary e-sports de Ecuador y Nawal Gaming de México. Con ambos equipos invictos hasta el momento todo podía pasar.

Vinary e-sports se unirá a seis equipos invitados y a un equipo clasificado más. Este segundo clasificado se definirá el próximo fin de semana durante la segunda clasificatoria, a la cual puedes inscribirte en el siguiente enlace.

¿Qué es Aorus?

Aorus es una reconocida empresa que se dedica a la creación de hardware de primer nivel. Además, es reconocida por ser una marca que constantemente apoya al crecimiento de la escena competitiva en la región, mediante la creación de diferentes torneos de los esports más conocidos de la zona como lo son: Dota 2, CSGO y League of Legends.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)