CS:GO | ¡Zeus se retirará este fin de semana!

La StarLadder Major Berlin 2019 deja su primera baja, Danylo 'Zeus' Teslenko, hace oficial su retiro como jugador profesional de CS:GO. Según sus propias palabras en el anuncio hecho por Natus Vincere, el último torneo en el que participará será la BLAST Pro Series: Moscow 2019.

El jugador veterano de CS:GO y líder de NAVI ya había hecho conocer su interés por pasar al retiro en una entrevista en diciembre del año pasado por HLTV en donde comentó que dejaría el servicio activo este año pero no tenía claro si sería a mediados o fin de año.

Zeus tomó la decisión de retirarse luego del siguiente torneo del equipo, la BLAST Pro Series: Moscow 2019 que inicia el 13 de setiembre, es decir este viernes.

Este fue el mensaje que dejó Danylo 'Zeus' Teslenko en el comunicado de Natus Vincere:

Palabras de Zeus

"Fue una decisión difícil - He estado pensando en ello por un tiempo. Habían rumores de que podría retirarme luego de BLAST, pero creía que nuestro nuevo roster podía ganar una Major o, al menos, llegar a la final. Pero perdimos prematuramente, y me di cuenta que necesito darle espacio a los jóvenes. Para ser honestos, es duro: Le he dedicado 20 años de mi vida a Counter-Strike, y ya es hora de ponerle un final. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron conmigo todo este tiempo, me animaron y creyeron en mi.



Natus Vincere fue eliminado de la StarLadder Major Berlin 2019 por NRG Esports. | Foto: Igor Bezborodov/StarLadder

Este no es el final, solo es el inicio de un nuevo camino. Habrá un montón de cosas interesantes: Quiero desarrollar los esports en CEI, crear una academia profesional, relacionarme con los jóvenes. Tengo muchas ideas. No seré coach, no por ahora. Quizá suceda en el futuro.

Mi último evento, BLAST, empezará en unos días en Moscú. Estoy invitando a todos los que pueda a que nos apoyen. Nuestros ojos están fijos en la victoria.

Abrazos y besos a todos. Gracias por todo el apoyo a lo largo de estos 20 años. Es placentero leer sus comentarios de apoyo: ustedes sin duda alegran mi corazón en este momento difícil."

La carrera de Zeus acabará este fin de semana tras 20 años de carrera como jugador profesional. Pasó por equipos como pro100, Virtus.pro, DTS y KerchNET durante Counter-Strike 1.6 hasta unirse a NAVI. Luego se uniría por casi un año a Gambit Esports para luego volver a casa en NAVI.

BLAST Pro Series: Moscow 2019 empieza este viernes y finaliza al día siguiente, una vez NAVI juegue su última partida en el torneo, Zeus pasará oficialmente al retiro.

