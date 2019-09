[VIDEO] Dota 2 | ¡Kuroky y compañía se separan de Team Liquid!

El shuffle post-TI9 da una gran sopresa con un giro que nadie podía imaginar, los jugadores de Team Liquid para Dota 2 deciden separarse de la organización

"Hoy anunciamos la separación de nuestro roster de Dota 2 ganador de TI. Le estamos agradecidos por los títulos y memorias que hicieron con nosotros, y les deseamos lo mejor de las suertes en la creación de su nuevo equipo" - Team Liquid

— Team Liquid (@TeamLiquid) September 13, 2019

Miracle-, w33haa, MinD_ContRoL, GH y KuroKy, formarían una nueva organización. "Estamos cerca de empezar nuestros propios proyectos, viene con mucha incertidumbre pero somos personas muy ambiciosas" dijo Kuro 'KuroKy' Salehi Takhasomi en un video de despedida grabado el día que tomaron la decisión de separarse. "Ha sido una de mis pasiones - los proyectos - que tuve que hacer lado por varias circunstancias pero espero continuarlas ahora luego de planearlas por años" continuó KuroKy.

Team Liquid tuvo un duro comienzo en la temporada pasada del Dota Pro Circuit pero lograron recuperarse y clasificar a The International 2019, en donde mostraron un nivel impresionante que les permitió llegar a su segunda Gran Final.

Team Liquid vs OG - Final de The International 2019

KuroKy también le deseo suerte a su ahora antigua organización, además pidió el apoyo de los fanáticos hacia la nueva alineación que tendrá Team Liquid, quienes no piensan dejar Dota 2 como organización y están en búsqueda de una nueva alineación.

El Director del equipo y exjugador profesional de StarCraft, Victor 'Nazgul' Goosens dijo en el comunicado. "Cuando Kuroky me contó sobre sus planes luego de TI9, no pude evitar pensar sobre mi propio camino de jugador profesional a dueño de un equipo" reflexiona Nazgul, "Aunque me llena de tristeza separarnos del mejor roster que jamás pudimos soñar tener, estoy muy orgulloso por estos años inolvidables".

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más imporantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡No olvides que esta semana empieza la Aorus League Cono Norte y que será transmitida por Líbero Esports en YouTube y Facebook

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)