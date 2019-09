Conoce los resultados del primer día de la Aorus League Cono Norte

La primera fecha de los playoffs de Aorus League Cono Norte de Dota 2 ha concluido con éxito. De los 4 equipos que se enfrentaron el día de ayer, dos ya han sido eliminados y 2 ya se encuentran en las semifinales con el objetivo de conseguir un cupo a la final.

En la siguiente nota, te contaremos todo sobre este primer día de Playoffs si es que no pudiste ver las partidas.

Egoboys vs Vinary esports

PRIMERA PARTIDA: en el primer enfrentamiento, Egoboys sorprendió con un draft que servía durante las tres etapas del juego. Naga Siren (NaoG) logró conseguir gran cantidad de recursos durante los primeros minutos de juego, lo que le permitió sacar una gran ventaja sobre el carry rival.

Sin duda, este fue uno de los mayores factores de que en esta primera partida Egoboys pasara por encima al equipo de Ecuador. Vinary esports en 20 minutos ya estaba sin dos sets de barracas y en 25 minutos tuvo que tirar GG.

SEGUNDA PARTIDA: la segunda partida del encuentro fue mucho más pareja. La combinación realizada por el equipo de Ecuador entre Sand King (Sufail), Outworld Devourer (Sebas) y Faceless Void (Dynamo) parecía ser algo de temer. Y si bien durante la fase temprana lograron jugar muy a la par de los chicos de Egoboys.

Mientras se iba desarrollando la partida, Egoboys se fue mostrando superior y nuevamente Naga Siren (NaoG) fue el factor desequilibrante en el juego. El encuentro terminaría después de que Faceless Void y Sand King tuvieran una mala iniciación al utilizar sus ultis contra una copia de Naga Siren (NaoG).

Team DILECOM vs G-Pride

Lamentablemente, el equipo de G-Pride no se pudo presentar a su partida debido a que horas antes del inicio del torneo algunos jugadores del equipo tuvieron que retirarse y no se les llegó a encontrar un remplazo. De esta forma, el equipo de DILECOM clasificó automáticamente a la siguiente ronda.

Siguientes partidas

La segunda fecha se jugará el miércoles 18 de septiembre y contará con los enfrentamientos entre:

16:00 - All In Game vs Incubus

19:00 - Unknown vs Omega Gaming

Las semifinales se jugarán el viernes 20 de septiembre. Hasta ahora, ya tenemos una llave confirmada.

16:00 - Egoboys vs Team DILECOM

19:00 - Ganadores del día miercoles 18

Viernes 27 - GRAN FINAL

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)