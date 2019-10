Dota 2 | FalcoStyle: "Teníamos que jugar en cabina e ir a torneos de 200 soles a la semana" [ENTREVISTA]

El equipo de Unknown Team fue el campeón del torneo Aorus League que cubrimos en Líbero Esports. Para conocer un poco más del equipo, entrevistamos a Huester "FalcoStyle" Valenzuela Dávila, quien es el entrenador de Unknown Team. En la entrevista nos cuenta sobre sus inicios en Dota 2, su ingreso como entrenador y cómo es la relación de los jugadores.

¿Cómo se originó tu nick (apodo) “FalcoStyle”?

Ya desde chico me gustaba los videojuegos y el nick lo saque de Smash Bros de Gamecube (consola de videojuegos), había un personaje que era rapidísimo y mis amigos me empezaron a comparar con él por la rapidez en mis dedos. Su nombre del personaje original es Falco, le agregue el "Style" porque quería crear mi propio estilo en dota por eso “FalcoStyle”.

¿Cuánto tiempo llevas jugando Dota o Dota 2?

En mi vida llevo 11 años jugando al dota y empecé desde los 18 años, competitivamente diría como 6 años y 5 años como entrenador. Aunque cuando estuve en España, entre 2017 y 2018, pude jugar algunos torneos después de tiempo, gracias a mis amigos los "Pepelovers" (comunidad de Dota 2 en España) que me apoyaron en mi regreso a la escena nuevamente.



Imagen de portada de "FalcoStyle". | Foto: Fanpage "FalcoStyle"

¿Qué tanto ha crecido la escena de esports desde la época que has empezado con la actualidad?

Ha crecido muchísimo desde que empecé, me sorprendo de las cosas que pasan ahora. Cada vez hay mas oportunidades y uno ya se puede dedicar a esto al 100%, recuerdo que cuando era player (jugador) teníamos que jugar en cabina e ir a torneos de 200 soles a la semana para poder solventar nuestro gastos básicos.

Ahora hay premios que con solo ganarlo ya tu vida casi esta hecha, es impresionante como los esports se están viendo en el mundo. Me alegra aun estar aquí y poder seguir disfrutando de este deporte, sobre todo, porque aposte por ello desde muy joven y veo que no fue una mala elección.

¿Cuáles son las metas de Unknown para esta nueva temporada DPC?

Pues no es tan difícil responder la pregunta, sonara algo egocéntrico pero siempre compito para ser el primero. Trato de transmitir eso a mi equipo, así que nuestras metas es estar en todos los torneos internacionales posibles.

¿Cómo es la relación del equipo y si tienen convivencia en una gaming house?

Nuestra relación de equipo es como si fuéramos hermano, tratamos de cuidarnos el uno a otro y siempre retarnos día a día para mejorar. Convivimos en una gaming house gracias a la organización de Unknown Team que confía en nosotros, ya es prácticamente mas que una organización se ve como una familia .

¿En qué aspectos apoyas al equipo como entrenador?

Pues soy el estratega del equipo, soy la persona encargada de los picks (elecciones) y de ver distintos drafts (composiciones de elecciones) a nivel mundial. Además de eso, siempre les creo el mejor escenario para que ellos estén cómodos no solo en el Early (juego temprano) si no en toda la partida, miro los parámetros de los otros equipos para sacar información de ellos al momento de jugar en su contra.

También les digo en que se equivocan y como podemos mejorarlo explicando en una pizarra o un mapa, que me brindo la organización. Lo bueno que me tienen bastante respeto y eso ayuda al momento que trato de corregirlos después de terminar los juegos.

Por otro lado tomo las decisiones de descanso para los chicos y soy, como decirlo, el vinculo entre jugadores y organización. Así que hay varias cosas que decido internamente para el bien del equipo y podamos lograr nuestras expectativas.

¿Qué tan difícil es adaptarse a un nuevo parche de Dota 2? Por ejemplo, con la última versión 7.22 que llegaron los Aghanim’s (objeto del juego) para todos los héroes.

No lo veo difícil la verdad, ya que te acostumbras a los diferentes cambios que hace Valve para el juego. Así se hace divertido y nunca pasa de moda, los aghanim´s los veo bien en algunos y otros no muy necesarios, va conforme a la estrategia que tenga en mente.

¿Qué opinas sobre el apoyo de los medios nacionales como Líbero que están impulsando con más seriedad los esports?

Pues que es lo mejor que nos ha pasado en la comunidad de Esports, apoyos como eso nos incentiva a ser mejores y hace ver al país que no solo es un juego, si no que podemos ser tratados como deportistas y toda la información que ellos necesitan ahora puede llegar a sus casas.

Ahora familiares de los jugadores pueden ver como crecen sus hijos y de que manera viven logrando sus sueños en lo que hayan escogido. Agradezco a Libero por la gran oportunidad que da a los Esports para que sigan creciendo más y más.



Por ultimo, quiero mandar saludos a Unknown Team, Jorge Champa, mi madre, mi hermana menor y mi cuñado Kevin, que si no fueran por ellos no hubiera podido seguir en lo que mas me gusta el Dota 2 :D.

(Redacción: Anthony "Chuwaca" Palomino)