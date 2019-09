¡CON NUEVOS SETS! Dota Plus recibe una nueva actualización de otoño

Valve parecía haberse olvidado de los usuarios que habían adquirido el famoso Dota Plus pero esto no era verdad. El día de hoy, un nuevo parche ha llegado al servidor principal del juego donde anuncian la llegada de nuevos sets para el Lion, Crystal Maiden y Slardar.

Esto no es todo, y es que además los suscriptores de Dota Plus tendrán la posibilidad de bloquear jugadores con los que no quieren jugar para que no les toque en más partidas, además, podrán ver los tiempos para realizar stacks y se les recomendará en que lugares deben poner los wards.

También se han agregado nuevos sonidos para la rueda de chat y podrás agregarle emoticones a tus sonidos.

Sumado a esto, tendrás nuevos retos que cumplir con todos los héroes para conseguir una mayor cantidad de fragmentos. Incluso, los jugadores que jueguen en el rol de Hard Support, tendrán la posibilidad de ganar una fragmentos extra.

Finalmente, Valve anuncia que el Trofe Carafe solo estará disponible por dos semanas más.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)