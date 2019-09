Dota 2 | Ceb: "Creo que somos el mejor equipo de Dota de todos los tiempos"

Como recordamos, Ceb, se unió de emergencia a OG tras la sorpresiva salida de algunos de sus jugadores. La insistencia de N0tail fue clave para que decidiera regresar a jugar profesionalmente y que bien que lo hizo, puesto que tras dos años de regresar ya ostenta el bicampeonato en el mundial de Dota 2.

Ceb comparó en la entrevista como fueron los momentos luego de ganar en ambas ocasiones.

"El año pasado estaba un poco perdido. Había confusión. Este año fue claro. No diré que me acostumbré, pero las victorias fueron distintas" dijo Ceb, "El año pasado fue contra viento y marea. Este año fue... no diré que los dominamos pero estuvo cerca. Estuvimos por encima del torneo".

En ambos años se notó la diferencia en el equipo; el año pasado se notaba la gran presión sobre los jugadores; sobretodo en N0tail, que gracias al apoyo de Sebastien logró recuperarse.

Explicó también las razones por las cuales tras tener una temporada del Dota Pro Circuit baja el equipo se recuperó y arrasó en The International.

"ana, Topson y yo somos jugadores que jugamos mejor bajo presión. Empeoramos cuando no la hay. mientras que N0tail y jerAx están siempre nivelados. Mientras más se tenga en juego mejor florecemos." luego continua diciendo que el dinero si bien es un punto importante, el ganar por segunda vez era mucho más importante para ellos. "Es más grande en términos de prestigio. Es la meta máxima. Y nosotros lo hicimos. Acabamos el juego".

Defensor del título

A Ceb le disgusta muchísimo la frase 'Defensor del título', sobretodo la parte de 'defensor'. "No defendemos nada, siempre seremos los campeones de TI8, nos pertenece de por vida" pensaba el jugador Francés durante TI9.

L'Équipe le pregunta sobre su comentario del año pasado, cuando dijo que "Ganar The International es una hazaña en cualquier caso" y cómo es con la experiencia durante el reciente mundial.

"No me atrevo a decirlo pero... Creo que somos el mejor equipo de Dota de todos los tiempos. Es surrealista, pero la final fue tan desbalanceada... Respetamos a los jugadores de Team Liquid, los admiramos, los respetamos. Pero eso fue... simple. Terminamos por decirnos que quizás eramos mejores de lo que creíamos".

"Sentimos que algo cambió en los otros jugadores cuando nos felicitaron. Sentí respeto y reconocimiento de todos los equipos. Inclusive de nuestros principales rivales. Sentimos que ya no era posible que dijeran 'No, con OG, fue todo suerte.' Ya nadie se atreve (se ríe). No creo que alguien repita este desempeño".

Sobre el siguiente True Sight

Por último L'Équipe le preguntó sobre el próximo True Sight:

'¿Te veremos también tan 'inspirado' en el siguiente True Sight como en el último?' haciendo referencia a algunos calificativos que Ceb dejó salir el año pasado.

Ceb: "Será picante porque decimos cosas que no necesariamente tenemos que decir... Pero así es la vida, en un equipo. Debes tener una manera de empujarte cuando caminas hacia tu oponente durante tres rondas. ¡Pero no habrá insultos! Será para todo público esta vez".

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos) - Fuente: L'Équipe