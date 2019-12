Michael B. Jordan invierte en organización de esports del dueño de los New York Mets

Siguiendo la tendencia de artistas y deportistas, el actor de Black Panther decidió invertir en la organización 'Andbox', cuyo dueño es Sterling.VC. quien también tiene a los New York Mets.

Andbox es la organización de esports que controla las franquicias en New York para Overwatch (Excelsior) y Call of Duty (Subliners) respectivamente, formándose en junio de este año tras que consiguieran la franquicia de la Call of Duty League en New York la organización se expandió luego a Ovewatch.

Michael B. Jordan se une otras estrellas que invierten en los deportes electrónicos como Drake quien invirtió en '100 Thieves' que es una de las más grandes organizaciones de esports para volverse uno de los co-dueños de la organización.

Otras figuras notables que invierten en la industria son Steve Aoki, el rapero 'Puff. Daddy' y otros deportistas/exdeportistas como Stephen Curry, Steve Young y Michael Jordan.

Excited to announce that @michaelb4jordan has joined the Andbox family https://t.co/IioFCI1gRX — Andbox (@andbox_official) December 21, 2019

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)