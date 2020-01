Excampeón mundial de Dota 2, Akke, se despide del 2019 con emotivo mensaje

El ya retirado jugador veterano de Dota, Akke, se despidió del 2019 recordando y saludando a las personas que impactaron en su carrera en los esports, también hizo un breve repaso de algunos de sus logros y a qué se está dedicando tras retirarse.

Akterhall compartió en su cuenta de Twitter una foto junto a sus excompañeros de Alliance, Loda, S4, EGM y AdmiralBulldog. Adjunto a dicha foto vino un gran mensaje recordando algunos sucesos de esta década.

Summary of the past decade. https://t.co/ITCmIikX0X @LodaBerg @s4dota @FollowEGM @AdmiralBulldog @kellymilkies @Caramon__ @ErikBarge @alexgarfield and everyone else - player or fan - who've been a part of the journey ♥️ pic.twitter.com/PnqI7o4Egy