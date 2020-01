Dota 2 | Organización de eventos china anuncia los mejores equipos sin invitarlos

Dota 2 está recibiendo más torneos presenciales que antes. En esta oportunidad la organizadora Hainan Master Invitational anunció su temporada de primavera con nueve poderosos equipos invitados y será celebrado entre el 3 al 8 de marzo en Haikou y un pozo de $272,500.

De acuerdo al anuncio oficial, 9 equipos serían invitados y 3 llegarían de clasificatorias. Las regiones de Europa, CIS y China tendrían clasificatorias. Las fechas de estas regionales empezarían mañana 15 de enero para CIS, el 27 de enero para Europa y anunciarían más adelante las fechas de China.

Estos fueron los equipos invitados anunciados por Hainan Master Invitational:



El logo del torneo Hainan Master Invitational de Dota 2. | Foto: Weibo

Los equipos más fuertes de Dota 2 están en la lista, entre ellos el bicampeón actual de The International "OG". Sin embargo, esta información parece que es incorrecta. Ya que apenas salió la noticia por la red social Weibo, un manager aclaró el tema.

Hablamos del mánager del equipo Team Secret, Matthew “Cyborgmatt” Bailey, que en su cuenta de Twitter señaló el anuncio de la participación de Secret como "Noticia falsa" y que nadie del evento de Hainan se contactó con el equipo. Aseguró que Team Secret no participará en este evento.

This is fake news. Majority if not all of the teams on this list have not even been approached yet by this TO.@TeamSecret will not be attending this event. https://t.co/qPaNVbLc4z