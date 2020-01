¡IMPONE RESPETO! Beastcoast vence 2-0 a Chaos esports en su debut por la DreamLeague Season 13

La DreamLeague Season 13 empezó para el equipo de Beastcoast y este comienzo no pudo haber sido mejor para los representantes sudamericanos junto a la escuadra brasilera de Pain Gaming y es que a pesar de contar con un jugador suplente, Beastcoast demostró ser una escuadra bastante sólida.

El equipo sudamericano de Dota 2 se impuso con un marcador de 2-0 sobre el equipo norteamericano de Chaos esports que poco pudo hacer en contra de la escuadra que representa a nuestra región.

Durante el primer juego Beastcoast se mostró muy superior en gran parte de la partida. Esto les ayudó a sentirse cómodos durante todo el juego, aunque a veces abusaban de esta comodidad y se confiaban al momento de tomar los enfrentamientos en contra de Chaos Esports. Eso les costó en algunos momentos que el equipo de Europa se tomara un respiro y agarrara nuevamente confianza.

La segunda partida fue muy diferente a la primera y es que para empezar Beastcoast sorprendió a todos con un pick de Abaddon para K1. A pesar de esta sorpresiva alineación, Chaos Esports empezó dominando el inicio de la partida, pero con el paso de los minutos y mientras más se acercaba el mid game, los chicos de Beastcoast se organizaron y lograron darle vuelta al network y a la partida.

we take the series 2-0 vs @ChaosEC, let's goooooo 💪



🇵🇪 tomamos la serie 2-0 vs @ChaosEC, vamos 💪#makewaves🌊 #DHDL13 pic.twitter.com/Lkn1CZt8hB