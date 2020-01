Dota 2 | N0tail dona 3 mil euros para combatir los incendios en Australia

N0tail, capitán del equipo bicampeón de The International, es uno de los jugadores de esports que más dinero ha ganado durante los últimos años gracias a las victorias conseguidas en el Mundial de Dota 2.

Si bien actualmente el capitán de OG no se encuentra activo, por más que ya confirmó el regreso de su escuadra para las clasificatorias para la próxima Major, N0tail aún sabe como hacer noticia de diferentes formas.

Para nadie es secreto que N0tail es un gran amante del ambiente y siempre está buscando la forma de salvar el planeta del calentamiento global y, en esta ocasión el, capitán del bicampeón del Mundial de Dota 2 ha realizado una gran acción con la intención de ayudar a todos los afectados de los incendios en Australia.

Resulta que el jugador de Counter Strike Nathan “NBK” Schmitt, que juega para la organización de OG, se encontraba realizando un streaming en el que todas las donaciones que se le hagan serían destinadas para ayudar en la extinción de los incendios en Australia.

Fue durante esta transmisión que N0tail tomo la decisión de realizar una donación de nada más y nada menos que 3 mil euros.

El jugador de Counter Strike no pudo ocultar su emoción por la donación recibida, incluso llegó al punto de derramar unas cuantas lágrimas. Además, el jugador de Counter Strike estaba tan emocionado que se desentendió de la partida que estaba jugando y terminó perdiendo el juego.

