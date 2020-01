Crean mando de Playstation inspirado en Team Secret y las redes enloquecen [FOTO]

Team Secret es una de las organizaciones de esports más reconocidas y famosas a nivel mundial. Y es que la organización de Europa cuenta con equipos de diferentes deportes electrónicos entre los que resaltan Dota 2, Counter Strike y Fortnite.

Esta cantidad de equipos de esports, sumado a la gran cantidad de logros y premios que han conseguido, lo han vuelto en una de las organizaciones de esports con mayor cantidad de fanáticos alrededor del mundo que torneo a torneo sigue al equipo de sus amores.

Es por eso que, muchos fanáticos crean diferentes objetos relacionados a Team Secret y si bien muchos quedan en simples dibujos o ideas, muchas veces nos gustaría verlas convertidas en realidad.

Un usuario en su cuenta de Twitter conocido como MystiicDesings, ha diseñado un control de Playstation inspirado en Team Secret.

A pesar de que esto es solo un concepto, rápidamente la comunidad de fanáticos de Team Secret empezó a pedir desesperadamente que el mando se volviera una realidad. Incluso, la misma organización de Team Secret compartió la publicación en sus redes sociales.

Controller gang what do you say? 🎮 https://t.co/2dM7dSctqF