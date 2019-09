Team Secret lanza su nueva bebida "AFK" ¿Te animas a probarla?

La organización europea Team Secret ha anunciado de forma oficial el lanzamiento de su nueva bebida alcohólica "AFK" convirtiéndose, de esta forma, en la primera organización de esports en crear su propia bebida alcohólica.

Así lo hicieron saber mediante un comunicado, que fue acompañado por un video, publicado en su cuenta oficial de Twitter.

We’re excited to announce a tremendous milestone in Team Secret’s growth as a global esports brand – by launching the world’s VERY FIRST esports branded alcoholic beverage: AFK



🌐: https://t.co/V5yQdgSfa3#ImAFK pic.twitter.com/ka0oVsKzAV — Team Secret (@teamsecret) September 11, 2019

La cerveza ha sido creada en colaboración con la compañía cervezera Levante Brewing

Extracto del post oficial:

" AFK is a craft beer label that personifies gaming culture – approachably delightful for the casual fan, but with appropriate depth in its flavor profile for the more serious enthusiast. (...)

This is what we reach for (responsibly) when we say #ImAFK" "AFK es una cerveza artesanal que personifica la cultura del gaming - muy agradable para el usuario casual pero con la profundidad adecuada para los más entusiastas. (...) Esto es a lo que nos referimos (responsablemente) cuando decimos #EstoyAFK

La bebida creada por el equipo europeo fue anunciada para los medios e influencers durante una fiesta privada, organizada por Team Secret en Shanghai durante The International 2019, donde fue recibida de muy buena manera por todos los asistentes al evento.

AFK ya esta disponible para ser distribuida a nivel mundial para todos aquellos restaurantes o bares que deseen agregar esta peculiar bebida a su carta. Será cuestión de tiempo para saber si alguna empresa local se anima a traer esta bebida pensada para todos los amantes de los videojuegos.

