DreamLeague Leipzig Major | Beastcoast y Team Secret vivieron en la misma casa [VIDEO]

La organización de Beastcoast, junto con su equipo de Dota 2 conformado por 4 jugadores peruanos y uno boliviano, se han convertido en uno de los ejemplos más importantes de profesionalización dentro de nuestra región.

Hace unas semanas, les comentamos que el equipo de Beastcoast había adquirido una Gaming House con la intención de poder practicar más seguido y tener una mejor comunicación así como otros beneficios como lo puede ser un internet mucho más estable y seguro.

Si bien el equipo aún no presenta al 100% esta nueva bootcamp, han aprovechado su viaje a Alemania para mostrarnos un poco de otra bootcamp.

Asi es, resulta que Beastcoast ha subido un video a su canal de Youtube en donde nos dan un rápido tour por la Gaming House de PENTA esports. Una organización de esports que los ha hospedado durante su estancia en Alemania y en donde pudieron realizar diferentes partidas de práctica contra otros equipos. Además de poder adaptarse al Jet Lag y a otras cosas.

El video es presentado por el capitán de Beastcoast Stinger. Él nos muestra un poco de las habitaciones entre las que se encuentra el comedor, la sala de estar y además nos comenta que Team Secret se encontraba en la misma Gaming House que ellos.

Quizás no le suene mucho la organización PENTA esports, pero esta organización de origen alemán, cuenta con importantes equipos en diferentes esports. Si bien actualmente no cuenta con un equipo de Dota 2, en el 2017 la organización decidió crear un equipo con grandes jugadores entre los que se encontraba, Aliwi “w33” Omar, actual jugador de Team Nigma.

Actualmente, la organización está enfocada en otros esports como lo son League of Legends, Rainbow Six o PUBG Mobile.

It's been a pleasure having legendary @teamsecret #dota2 team at our gaming facility in Berlin for a week.



We wish you all the best at The Leipzig Major @CLEMENTINATOR, @YapzOrdota, @nishadota, @MATUMBAMAN, @Heen1337, @zai_2002 and @Cyborgmatt!✌️#ThisIsPENTA #ELZ #leipzigmajor pic.twitter.com/BDCs4IsGb9