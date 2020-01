DreamLeague Season 13 | Beastcoast cobrará su revancha con Team Secret

El primer día de DreamLeague Season 13 Leipzig Major finalizó con una sonrisa para las fanáticos peruanos de Dota 2. Beastcoast pudo derrotar a Chaos por 2-0, pero ahora se verá con un viejo rival que detuvo su camino en The International 2019: Team Secret.

Los jugadores de ambos conjuntos se enfrentaron anteriormente en el mundial de Dota 2, donde el equipo de Team Secret venció al, en ese entonces, equipo de Infamous Gaming por 2-0. En esta ocasión la escuadra sudamericana lleva mucha más experiencia encima.

EL DATO: Puedes mirar más imágenes en la galería de arriba, haciendo click en la flecha derecha de la imagen principal o en tu celular arrastrando la pantalla.

El camino de Beastcoast desde ese The International hasta esta segunda Major del Dota Pro Circuit 2019-20 ha sido muy productivo. Estuvieron en los eventos presenciales ESL One Hamburg 2019 y en MDL Chengdu Major con resultados muy positivos.



El equipo de Beastcoast alistándose para su partida contra Chaos. | Foto: Facebook beastcoast

Además, en esta ocasión cuentan con Lelis. El jugador brasileño entró como suplente al equipo en reemplazo del jugador boliviano "Wisper" que está con problemas de salud, pero ya confirmó que regresará para la tercera Major.

Los resultados con Lelis fueron excelentes en las partidas contra Chaos Esports, los héroes Batrider y Beastmaster tuvieron excelentes rendimientos. Pues, fue elegido MVP (Mejor jugador) de la serie ante los norteamericanos.

EL DATO: La organización de Beastcoast ha contratado a un "coach" temporal llamado Stalker. Más información sobre él en la nota que realizamos.

En el caso de Team Secret, llegan con dos cambios importantes. Su midlaner "MidOne" se fue del equipo y en su lugar llegó Matumbaman. El otro cambio es la incorporación del coach "Heen" por "Sunbhie". Heen fue entrenador de Team Liquid cuando ganó The International 2017.

Desde los cambios, solamente se presentaron al evento presencial ONE Esports, pero sin el equipo titular. Ya que, MidOne jugó como suplente en vez de Yapzor, quien estuvo de vacaciones.

La partida del equipo nacional está pactada para las 07:00 am hora Perú. Será un encuentro al Mejor de 3 y podrás verlo en la transmisión oficial por Twitch que te dejamos a continuación:

EL DATO: Si deseas todos los pormenores del torneo te dejamos esta guía para no se te escape nada.

TRANSMISIÓN OFICIAL POR TWITCH

Ver vídeo en directo de DreamLeague en www.twitch.tv

We're proud to announce the newest additional to the Rivalry family, the Peruvian powerhouse @beastcoast 🇵🇪

Welcome

1. K1

2. Chris Luck

3. @Wisper_dota2

4. Scofield

5. C @StingerDota



Catch them in action at the Leipzig Major as they take on @ChaosEC to kick off their group 👀 pic.twitter.com/ZgaKNpoT6o