¡NO PUDO SER! Pain Gaming pierde en su debut por la DreamLeague Season 13

Beastcoast empezó con el pie derecho en la DreamLeague Season 13 y Pain Gaming, el otro representante sudamericano en esta Major, no quería quedarse atrás.

Pain Gaming tenía en frente a un duro rival: Team Liquid, que si bien no cuenta con los mismos integrantes con los que consiguió llevarse The International 2017, sigue siendo uno de los referentes dentro del Dota 2 competitivo.

La primera partida fue muy sorpresiva pues, nadie esperaba tanta superioridad por parte del equipo de Brasil.

Team Liquid parecía perdido, no encontraban el momento exacto para actuar y se dejaron dominar por la escuadra sudamericana que nunca dejó espacios para que los cores enemigos se sintieran cómodos.

Esto no pasó en la segunda partida. Y es que Team Liquid salió mucho más agresivo y esta vez fueron ellos los que presionaron. Pain Gaming no se sintió cómodo en ningún momento de la partida y los héroes que seleccionaron no ayudaron mucho a que esta sensación fuera diferente.

Finalmente, Team Liquid lograría la victoria y forzaría a un tercer encuentro.

La primera parte del juego se desarrollaría con normalidad, no habría ningún equipo que tomara una ventaja significativa sobre el rival. Ambos se mostraron temerosos de dar un paso en falso y perder la partida.

Lamentablemente, a partir del mid game la partida se fue inclinando a favor del equipo de Europa que empezó a agarrar confianza ya que el equipo de Pain Gaming se encontraba mal parado y era más sencillo para ellos eliminar uno por uno a los jugadores de esta escuadra.

Al final de la partida, Pain Gaming perdería en contra de Team Liquid que demostró que no quiere vivir a la sombra de la antigua escuadra.

Ahora, Pain Gaming se enfrentará a Evil Geniuses que perdió contra Natus Vincere. Mientras que Team Liqudi hará lo propio contra el equipo de Ucrania.

