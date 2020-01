¡Fase beta de Legends of Runeterra inicia hoy!

Riot Games adelantó sus planes iniciales y la fase de beta abierta iniciará oficialmente el 24 de enero a las 2pm hora Perú. Sin embargo, los que lograron preregistrarse en la página web de Legends of Runeterra en PC antes del 19 de enero podrán acceder desde el 23 de enero a las 2pm.

Fase de beta abierta de Legends of Runeterra

Si bien los preregistrados en PC tendrán acceso anticipado a la fase de beta abierta desde el 23 de enero a las 2pm hora Perú, la fase abierta inicia oficialmente el 24 de enero a la misma hora.

Para esta fase de beta abierta de Legends of Runeterra, todas las cuentas han sido reiniciadas por una última vez, como también se han hecho cambios 20 cartas de juego que llegan junto a un conjunto de mejoras, nuevos modos de juego como el modo de clasificación la lista de amigos y los desafíos amistosos, como también las tablas de posición.

Todos los jugadores participantes de la fase de beta abierta de Legends of Runeterra recibirán el Guardian Poro Lunar que será exclusivo para ellos, solo tendrán que iniciar sesión al menos una vez para conseguirlo.

Primera Temporada Clasificatoria de Legends of Runeterra

Riot Games también apostará por formar una escena competitiva de Legends of Runeterra, por lo que el modo de clasificatorio también llegará junto a la beta. La primera temporada estará activa hasta el lanzamiento oficial del juego.

Al igual que League of Legends, en Legends of Runeterra, los jugadores iniciarán en modo clasificatorio con el rango de Hierro y podrán subir hasta Maestro.

Lanzamiento de Legends of Runeterra en móviles

Todavía no hay fecha confirmada para la llegada a dispositivos móviles de Legends of Runeterra, pero será lanzado en algún momento del 2020, teniendo en cuenta que han acelerado el paso (la fase de beta abierta estaba planeada en algún momento luego de abril), no debería sorprendernos si llega dentro de poco, o junto con el lanzamiento oficial.

