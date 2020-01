DreamLeague Season 13 | No te pierdas la primera partida entre Beastcoast e Invictus Gaming

Estamos a tan solo minutos de que Beastcoast se enfrente a Invictus Gaming por la permanencia en la DreamLeague Season 13. Después de la victoria en contra del equipo de Team Nigma, conformado por los antiguos chicos de Team Liquid. Beastcoast se encuentra en frente de un viejo conocido.

El enfrentamiento entre Beastcoast e Invictus Gaming será la partida que iniciará el cuarto día de la DreamLeague Season 13. Es por eso que la partida está programada para jugarse a las 4:30 am (Hora peruana).

La partida será transmitida, en idioma inglés, a través del canal oficial de DreamLeague en Twitch.

El equipo de Invictus Gaming está conformado por 3 equipos de China y 2 de Malasia.

Los cinco jugadores son:

1. Jin “flyfly” Zhiyi

2. Zhou “Emo” Yi

3. Thiay “JT-“Jun Wen

4. Hu “Kaka” Liangzhi

5. Chan “Oli” Chan Kien

Si Beastcoast logra la hazaña, se tendrá que enfrentar a otro rival bastante poderoso como lo es Evil Geniuses. Equipo de Estados Unidos que cuenta con grandes representantes del Dota 2 sudamericano.

Aparte del enfrentamiento entre Beastcoast e Invictus Gaming. Se jugarán dos enfrentamientos más.

El primero será entre TNC y Team Liquid. Esto definirá al segundo eliminado del día de mañana. El ganador de este enfrentamiento jugará en contra de Alliance, que el día de hoy calló frente a Team Secret.

WHAT A GAME!



We're closing our series against @theAllianceGG with a convincing 2-0 score ⚔️#SecretDota #DHDL13 pic.twitter.com/JbrB5On8QX