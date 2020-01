Ibai sobre League of Legends: "Ya no me gustaba comentar tanto LoL como antes"

Una de las figuras más representantivas del mundo del cast en español es Ibai "Ibai" Llanos. Él pudo ser el narrador oficial de League of Legends desde el 2014 y este 2020 ha dejado la organización LVP, recientemente en una transmisión explicó sus motivos.

Ibai perdió su motivación para narrar League of Legends

El caster español sorprendió a todos los fans de League of Legends luego que anunció su salida de la casa transmisora LVP (Liga de Videojuegos Profesional), ya que ha podido hacerse conocido en todo el mundo como la voz oficial de LoL en español.

En una transmisión a través de Twitch pudo contar a sus fans los motivos de su salida de LVP.

Voy a explicar los motivos de mi salida de la LVP y respondo a vuestras dudas



Entren y hablemos.https://t.co/w1iUxDj5bh — Ibai (@LVPibai) January 27, 2020

"La LVP no ha tenido ningún tipo de culpa de que yo me vaya, yo me he ido porque he querido, porque ya no me gustaba tanto comentar League of Legends como antes y porque yo no estaba motivado."

Él pudo ser parte de las narraciones más importantes de League of Legends en el mundo como las ligas profesionales europeas (LEC) y los Worlds (torneos mundiales). Además, ser refirió a lo que pasará con LVP tras su salida.

"La LVP va a tener muchos viewers sin mí, y a mi me apetece que tenga muchos viewers sin mi. Por una simple razón es la mejor empresa de videojuegos en España... a todos nos viene bien que le vaya bien de los que nos dedicamos a los esports."



Ibai narrando en la LVP. | Foto: LVP España

Luego se refirió a las guerras internas que están creando alrededor de él en la LVP.

"Yo entré siendo un niño, a los 18 años, yo la he cag*** miles de veces, pero lo que no se puede hacer es menospreciar mi trabajo ni él de nadie, ni el de Barbe, ni el de Cabra ni tal porque esto se hace como una guerra de indirectas.

Pues ahora sin Ibai el equipo nos va mejor vengan chicos todos a remar, gente que ni se ha despedido de mí... cuando yo me he dejado los cojo*** por esta empresa... cuando terminaba de comentar la LEC me iba a comentar Rocket League para apoyar a Ander y Future... me quedaba hasta las 3 de la mañana y me comía solo un Kit Kat para cenar."

Ibai muy enojado solo pide algo de respeto por su ex-casa LVP, pues siente mucha ingratitud a pesar que ha casteado esports que no conoce del todo como Clash Royale, Hearthstone o FIFA. Incluso cuando casteaba Call of Duty a los equipos les inventaba nombres en español.

Finalmente, cuenta que es un gran fan de League of Legends ya que ha seguido casi todas las competiciones de las regiones y ha jugado entre 1000 a 1500 rankeds por temporada. Toda esa motivación se fue desinflando como cuenta:



Ibai presentando en el Worlds de League of Legends. | Foto: Riot Games

"Yo amaba totalmente a League of Legends, que es lo que pasa, que cuando estas trabajando tantas horas, estas haciendo tantos partidos, haz cubierto tantos eventos, llega un momento donde realmente ya no te gusta tanto porque yo he presentado los mundiales de LoL, de la LEC... he comentado todas las finales posibles y lo único que me queda es que un equipo europeo ganase un mundial."

Ibai menciona que porque él salga de League of Legends la industria de los esports no se detiene, que hay toda una organización detrás de los equipos, producción, manejo, etc. Puedes ver una parte de su stream a continuación:

