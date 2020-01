League of Legends | Ibai anuncia su separación de la LVP y así reaccionan sus seguidores

League of Legends es uno de los esports más famosos del mundo y que cuenta con una de las comunidades más sólidas y fieles actualmente siendo esto, en gran medida, gracias a los carismáticos casters que tiene cada una de sus ligas.

Aunque, si tenemos que hablar de un caster en particular, Ibai “Ibai” Llanos es quizá el más querido y famoso actualmente en el mundo de League of Legends y de la LVP, la cual es la Liga Profesional de Videojuegos, a la cual ha pertenecido los últimos cinco años.

Es por eso que sorprendió a propios y extraños al anunciar, vía Twitter, que dejaba la liga que lo vio crecer y en la que se convirtió en uno de los casters de League of Legends más queridos del mundo.

Creemos que la mejor manera de irme es comentando en un gran evento. Por lo tanto, este split estaré yendo a comentar un día a la semana (habrá algunas semanas que no pueda ir ningún día) e intentaré estar en la final para ponerle el punto y final.

Me gustaría pedir respeto absoluto a la @LVPes (ellos no tienen la culpa, el CM menos) la decisión de irme ha sido tan solo mía, de nadie más. Y también mucho cariño y respeto a mis compañeros que se quedan. Son gente increíble, currantes y muy buenos en lo suyo.

Jamás pensé que me despediría estando en un bar de Paris que no sé ni dónde cojones está mientras suena una música italiana y tengo lágrimas en los ojos. Lo único que os puedo decir es que me habéis hecho la persona más feliz del planeta estos años. Gracias de corazón. Os quiero.