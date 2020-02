Dota 2 | Beastcoast entrena para la próxima Major con psicólogo deportivo [FOTOS]

El equipo más fuerte de Sudamérica en Dota 2 es Beastcoast, pues ellos son los que tienen más puntos en la tabla del Dota Pro Circuit de nuestra región. Sin embargo, la organización desean mantenerlos en el mejor estado posible y han compartido en sus redes sociales a su nuevo psicólogo deportivo.

El mundo de los esports está cambiando constantemente. En la actualidad, muchas personas y deportistas profesionales como Gareth Bale sienten que son muy parecidos por el juego en equipo y la actitud que debes mostrar en cada encuentro.

La cantidad de presión que se siente en cada partida de Dota 2 puede ser muy agotadora, por ello muchas organizaciones contratan un gran equipo para mantener en buena forma a sus jugadores como entrenadores de juego, entrenadores físicos, nutricionistas y psicólogos.



Beastcoast realizando rutinas en equipo con el psicólogo deportivo. | Foto: Beastcoast

Actualmente, el equipo de Beastcoast ha logrado alcanzar el TOP 8 en sus dos últimas Majors, pero no han podido avanzar un poco más allá. La intervención del nuevo psicólogo deportivo puede ser determinante para superar esas paredes que se han chocado anteriormente, hasta incluso lograr llegar a la gran final del torneo y ganar el trofeo.

EL DATO: Mira la galería de imágenes en la foto de portada.

Como un gran ejemplo debemos hablar del último logro alcanzado por OG Esports que ganaron dos The International seguidos con la misma alineación. La psicóloga deportiva Mia Stellberg fue clave para mantener motivados a los jugadores de OG, además que les enseñó varias estrategias para mantener a sus rivales ansiosos.

Los seguidores de Beastcoast han estado compartiendo su alegría tanto en Facebook como en Twitter. Todos felicitan a la organización por la buena iniciativa de mejorar el nivel de los jugadores.

La caster "Moxxi", seguidora de la escena sudamericana de Dota 2, dijo el siguiente mensaje:

"Me encanta que esto se esté volviendo más normal para los equipos. La salud mental y el apoyo emocional para los equipos es una gran parte de jugar dota y solo puede fortalecer a los equipos."

