Anunciamos la Libero Royale League para Clash Royale

Clash Royale es un videojuego de estrategia y uno de los pioneros en la escena competitiva para juegos móviles, es por ello que en Libero Esports decididimos lanzar la Libero Royale League (LRL), una competencia enfocada en la escena nacional del popular videojuego de Supercell.

Si bien la comunidad de Clash Royale no es de las más grandes comparada con los monstruos de los esports como Dota 2 o LoL, es una de las más unidas. En este caso Perú no es la excepción pues tenemos una de las comunidades con la mayor cantidad de ligas online, y nosotros buscamos seguir impulsando los esports móviles, no solo con Free Fire, sino también con el lazamiento de la LRL.

La Libero Royale League contará con 12 de los mejores equipos nacionales, la mayoria de ellos participantes de la competencia que transmitimos por las plataformas de Libero Esports en el 2019. En aquella oportunidad los últimos equipos fueron eliminados y ahora, estamos realizando clasificatorias para conocer a los equipos que ocuparán estos puestos.

Actualmente, la LRL está desarrollándose la etapa clasificatoria, donde tuvimos más de 30 equipos inscritos, pero al final solo 03 de ellos serán los que clasifiquen y podrán participar en nuestra maxíma división que tiene previsto dar inicio a principios del mes de marzo. Además, contará con un prizepool de $500 a repartirse entre los equipos que clasifiquen a la etapa de playoffs.

¿De qué trata Clash Royale?

Para los que aún no están familiarizados con Clash Royale, se trata de un juego de estrategia que nace del universo de Clash of Clans, el primer videojuego de Supercell, en ambos se enfrentan dos jugadores en tiempo real en una partida que puede durar hasta 05 minutos.

