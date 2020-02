¡Guerrero es mejor! Fan 'culé' recrea once del Barcelona con el danés Braithwaite

Tras las lesiones de Ousmane Dembelé y Luis Suárez, el Barcelona se ha visto obligado a conseguir un nuevo refuerzo para ocupar su lugar en lo que resta de la temporada. Por lo que todo hace indicar que, los 'culés' ya habrían arreglado con el ex Leganés y danés, Martin Braithwaite, delantero de 28 años.

Con la inminente llegada del delantero, se han empezado a generar gran cantidad de opiniones sobre si el futbolista está o no a la altura del cuadro azulgrana. Mientras tanto, acá te traemos el once inicial que un fan, de FIFA 20, ha recreado del club catalán con Braithwaite de titular y además, una comparación con los delanteros peruanos, que habitualmente son llamados por Ricardo Gareca, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz.

En el modo de juego Ultimate Team de FIFA 20, un fan ha recreado el nuevo once de Quique Setién con el danés de titular. La oncena se encuentra repleta de estrellas y con sus estadísticas mejoradas, tales como Ter Stegen (91), Piqué (90), Lenglet (85), Semedo (86), Jordi Alba (89); Arthur (89), Vidal (86), De Jong (94), Messi (99), Griezmann (90) y Braithwaite (75).

Comparaciones con Guerrero, Farfán y Ruidíaz

Como vemos, el danés es el que tiene una diferencia abismal en cuanto a sus estadísticas, comparándolas con la de los demás jugadores. Además, Raúl Ruidíaz, el delantero nacional, cuenta también con una presentación en este juego y su global de estadísticas es de 76, siendo un punto más elevada que la del danés. El peruano lo supera en casi todo, tiene más ritmo, más regate y más tiro.

Mientras que, si bien no juegan en la misma posición, la diferencia con Farfán es más grande aún, pues el peruano tiene una global de 77 puntos sobre las 75 del danés. Cabe resaltar que en este juego no aparece Paolo Guerrero por lo que no se le puede comparar con él.

Los futbolistas peruanos con mejor puntaje en el #FIFA20. 🇵🇪🎮 pic.twitter.com/BEEkPUbd3K — Brian Paredes (@cuentistico_) September 10, 2019

Por otro lado, si nos movemos de franquicia y nos vamos a PES 2020, Martin Braithwaite tiene un poco más de media global en sus estadísticas. El atacante posee 78 de puntuación, mientras que Paolo Guerrero tiene un total de 81, por lo tanto, el delantero peruano se encuentra mejor valorizado en el famoso videojuego.

Paolo Guerrero tendrá 81 de media en efootball PES 2020 @officialpes pic.twitter.com/mAh2N8dHJF — Cafita96 (@Cafita96) August 31, 2019

Todo esto ha causado diversos comentarios entre todos los peruanos, pues si tenemos delanteros que son ‘mejores’, deberían estar en clubes como al que está siendo enviado el ex Leganés. Lo cierto es que mientras Braithwaite está a punto de ser oficializado por el Barcelona, nuestros delanteros siguen rondando por clubes de menor jerarquía.