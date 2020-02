Dota 2 | Mikoto llega 10k de MMR. Repasamos a todos jugadores que lo lograron

A través de su cuenta oficial de Twitter el equipo de SEA, BOOM ESPORTS, felicitó a su jugador Rafli “Mikoto” Rahman, que tiene la posición de mid, por convertirse en el primer jugador de Indonesia en llegar a 10K de MMR.

Además, de ser el cuarto jugador de SEA en llegar a ese MMR y el sexto a nivel mundial.

#DOTA2



Congratsss Mikoto for being the first Indonesian to join the 10K MMR club, the fourth in SEA and the sixth in the world to reach this. May this great achievement bring you and BOOM’s Dota 2 team to greater heights pic.twitter.com/A2zky0d8Zg