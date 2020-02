Dota 2 | Ya puedes registrarte para las clasificatorias a la EPICENTER Major

La próxima Major de Dota 2 se llevará a cabo en Los Ángeles durante los días 15 y 22 de marzo. A pesar de que aún faltan unas cuantas semanas, Valve no está perdiendo el tiempo y, junto a EPICENTER, han confirmado que ya está disponible el registro para las clasificatorias abiertas para la próxima EPICENTER Major.

Esta Major, se estará llevará a cabo en Rusia entre el 2 y 10 de mayo y será la penúltima Major antes de que se lleve a cabo The International 2020 en Estocolmo. La útlima Major será la ONE Esports Singapore Major 2020

Con un comunicado compartido en su cuenta oficial de Twitter, que cuenta con el enlace oficial para el registro, EPICENTER confirmó además que las clasificatorias abiertas se llevarán a cabo entre los días 27 y 28 de marzo. Mientras que las clasificatorias cerradas se llevarán a cabo entre los días 29 de marzo y 1 de abril.

Mark your calendar! The Open Qualifiers for #EPICENTER Major are scheduled for March 27-28. Registration is open NOW!



