PUBG Corp está contratando gente para su nuevo proyecto ‘XTRM’

Si has visto recientemente algún subreddit de PlayerUnknown’s Battlegrounds, probablemente habrás visto las letras sobre las que XTRM limitaba. Esto se debe a que PUBG Korea está contratando desarrolladores y diseñadores de juegos para trabajar en su nuevo proyecto de IP de PUBG.

La prolífica data mining, PlayerIGN, que publica regularmente videos cortos sobre las próximas funciones del juego, se topó con las ofertas de trabajo en Seúl la semana pasada, y aunque no estamos seguros de qué es exactamente este proyecto, PUBG Corp quiere personas con experiencia en Unreal Engine 4 y experiencia en trabajar con shooters en tercera y primera persona, así como de multijugador online.

Dado que Brendan Greene está trabajando en Prologue en Amsterdam y Glen Schofield está trabajando en Striking Distance en California, parece muy probable que XTRM sea un proyecto completamente diferente, y hay rumores de que podría ser un reinicio de PUBG, un nuevo modo para PUBG, o mejor aún, un nuevo juego.

Sin embargo, un empleado de PUBG dice que el futuro del proyecto aún no se ha decidido, a pesar de que el estudio está contratando a un equipo completo para trabajar en él.

"XTRM es un nuevo proyecto que se está desarrollando internamente, todavía no hay más revelaciones, ni quién sería el director. Con respecto a si XTRM aparecerá como un nuevo contenido o como un juego separado dentro de PUBG, no se ha decidido si se usará o no".

Es completamente posible que el proyecto se descarte en los próximos meses, pero dado que PUBG Korea está preparado para invertir en un equipo de desarrollo completo, el proyecto, al menos por ahora, parece ser una prioridad.

Sin duda será interesante si los de PUBG Corp efectivamente están trabajando en algo nuevo, ya sea para mejorar el popular shooter Player's Unknown Battlegrown o si se tratará de un juego completamente diferente, estaremos atentos a los próximos meses a ver que sucede.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!