Dota 2 | Thunder Predator, equipo peruano, es invitado al presencial Dota Summit 12

Dota 2 celebrará un torneo importante entre la Minor y la Major que sucederá en marzo, Dota Summit 12. Este torneo ha sido anunciado hace muy poco por la organización "Beyond The Summit" y como gran sorpresa tenemos la participación del equipo peruano "Thunder Predator".

Este torneo al celebrarse en una fecha próxima al Major ESL One Los Angeles que se realizará del 15 al 22 de marzo en Estados Unidos. La organización BTS va a realizar su evento en sus estudios de Los Angeles, con equipos internacionales muy importantes como los siguientes:

- Evil Geniuses | Norteamérica | Clasificado a la Major

- Fnatic | Sureste Asiático | Clasificado a la Major

- OG Seed | Europa

- Team Liquid | Europa

- Thunder Predator | Sudamérica | Clasificado a la Major

- Cloud 9 | Norteamérica/Sureste Asiático

Do you h̷̻̳͛̋́͑̊̍̎̎̕ear that?



They're coming 😳



The final three teams are making their way to @Loot_Bet Dota Summit 12 next week!!



We look forward to seeing @TeamLiquid, @ThunderAwakengg, and @Cloud9 at #LOOTBETDS12! pic.twitter.com/l8riORow0L