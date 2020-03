Coronavirus: la oportunidad para los Esports como deportes a distancia

Todos los fanáticos de los deportes solo nos queda recordar temporadas y juegos clásicos pasados de no hace mucho tiempo y que, conforme sigua pasando el tiempo, una nueva obsesión deberá reemplazar a las anteriores.

Algunos deportes se seguirán practicando a puertas cerradas, aunque los dueños de equipos descubran que ellos mismos, así como muchos de sus atletas profesionales, son propensos a contagiarse del coronavirus como los miembros del público en general, lo que puede ser algo inesperado y finalmente inútil.

Entonces, ¿qué deberían sintonizar los fanáticos de los deportes mientras su liga favorita está cerrada?

Coronavirus y el Gaming

Debido a que las probabilidades se redujeron en muchas ligas deportivas importantes y las competiciones se cancelaron debido a la pandemia, muchos fanáticos están preocupados de que no haya entretenimiento deportivo para ver en los próximos meses, y mucho menos apostar.

Afortunadamente para aquellas personas que buscan un nuevo juego para seguir, las probabilidades de apuestas de Esports no cambian, y los torneos de juegos pueden anunciar que simplemente están cambiando en línea en lugar de declarar una cancelación.

Los Esports no se salvan de la cuarentena

Sería un error sugerir que los torneos de Esports están libre de todos los problemas actuales pues se pueden llevar a cabo cien por ciento online debido a los eventos recientes, pero este no es el caso, muchos torneos de Esports de alto perfil se han cancelados o han sido forzados a jugarse a puertas cerradas.

Tal ha sido el caso que la Epicenter Major de Dota 2 que se iba a realizar en Rusia y el Intel Extreme Masters que estaba programado para su lanzamiento en Polonia quedaron cancelados por toda esta crisis.

Con los magnates de deportes electrónicos acostumbrándose a recaudar grandes cantidades de dinero de audiencias en vivo, el deporte en su conjunto sin duda recibirá un golpe.

Sin embargo, debido a que el deporte nació online y la mayoría de sus seguidores aún prefieren seguir una transmisión en vivo de un evento en lugar de viajar a una arena, los jugadores y fanáticos de Esports están bien posicionados para resistir la tormenta COVID-19.

Suficientemente rápidos para tomar acciones

Mientras que las organizaciones deportivas trataban decomprender qué significaría el brote para ellos a corto y mediano plazo, sus contrapartes en los Esports estaban alistando sus espacios para eventos en vivo y anunciando a los fanáticos y jugadores por igual que el espectáculo continuaría de otra manera.

Un ejemplo de ello es la Call of Duty League, donde los fanáticos ya están viendo y discutiendo cómo el alejamiento del juego fuera de línea beneficiará a algunos equipos más que a otros, ya que las velocidades de LAN en línea y otros factores comienzan a jugar un papel crucial en los juegos online.

La Overwatch League es otra organización que está reelaborando rápidamente su formato de competencia para acomodar a los equipos que ya no pueden o no desean viajar por obvia razones.

¿Habrá que empezar a mirar a los Esports?

No es exagerado decir que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido una interrupción tan generalizada en los horarios de los eventos deportivos en vivo, con equipos y jugadores que buscaban siempre entrenar y practicar, pero ahora no pueden jugar.

Irónicamente, esto ha significado que muchas de las estrellas deportivas han hayan estado generando interés en los Esports durante su tiempo de inactividad forzado por el coronavirus.

Por ejemplo el piloto de F1 Lando Norris y el portero Thibaut Courtois participaron en una recreación digital del recientemente cancelado GP de Australia, compitiendo entre sí en una carrera electrónica especialmente organizada.

Con estrellas del deporte como Stephen Curry y Kevin Durrant que ya invierten financieramente en equipos de Esports, quizás los propios deportistas se están dando cuenta de que en un mundo roto e impredecible, la única forma de garantizar el entretenimiento deportivo es a través de los deportes electrónicos.

Con la posibilidad de que se cancelen las Olimpiadas de este verano y los campeonatos de fútbol de la Eurocopa 2020, tales hipótesis ya no son solo una fantasía, solo queda esperar que es lo que pasará en las próxima semanas y como reacciona el mundo ante esta crisis.

