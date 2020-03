Dota 2: conoce el formato, los equipos, las fechas y más de la Liga Profesional China

Hace unos días les contamos que China, una de las regiones en donde el Dota 2 tiene gran alcance y popularidad, decidió crear una liga regional con los mejores equipos de esta zona.

Después de que pasaran algunos días del anuncio oficial. Por fin se ha revelado todos los equipos que competirán, la fecha en la cual dará inicio esta liga y el premio que otorgará a cada equipo.

Equipos clasificados

Existen 3 etapas en esta Liga China de Dota 2

La primera era por invitación directa. Acá se encontraron los 8 mejores equipos de la región:

- Vici Gaming

- PSG.LGD

- Invictus Gaming

- Aster

- RNG

- EHOME

- Newbee

- Keen Gaming

Existen 10 equipos que buscarán llegar desde la clasificatoria cerrada

- Sparking Arrow Gaming

- You Know Who

- Team Sirius

- CDEC Gaming

- The New Top

- KG.Luminous

- IG. Vitality

- Aster.Aries

- EHOME. Inmortal

- VG.Potential

Y finalmente, hubo 4 equipos que competirán desde las Wild Card:

- Blaze

- StarLucK.Fly

- Ocean

- Longinus

Formato del torneo

Wild Cards (23 de marzo)

Esto será un formato de doble eliminación. Todas las partidas serán al Mejor de 3. Los dos equipos que lleguen a la final, tendrán un cupo para la clasificatoria cerrada.

Clasificatoria cerrada (24 - 27 de marzo)

Acá los equipos han sido divididos en dos grupos. El primer grupo es Seeded Teams.

Estos serán ubicados en la ronda dos de los Playoffs.

El segundo grupo, que es Unseeded Teams, tendrán que ir desde la ronda 1.

El torneo será de doble eliminación. Todos los enfrentamientos serán al Mejor de 3. Y los dos equipos que lleguen a la final, serán los que clasificarán a la Liga Profesional de Dota 2

Liga Profesional de Dota 2 (28 marzo – 19 abril)

El torneo tendrá una duración de 4 semanas. Los equipos serán ubicados en un mismo grupo en donde se enfrentarán todos contra todos.

Los enfrentamientos serán al Mejor de 3. El equipo que gane su serie obtendrá 1 punto.

Premios

1st: 150,000 RMB (~$21,000)

2nd: 100,000 RMB (~$14,000)

3rd: 80,000 RMB (~$11,200)

4th: 40,000 RMB (~$5,600)

5th: 20,000 RMB (~$2,800)

6th: 10,000 RMB (~$1,400)

Además, el ganador de cada llave ganará 4500 yenes (630 dólares), mientras que el perdedor obtendrá 500 yenes (70 dólares).

