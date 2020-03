Dota 2: PSG.LGD, Vici Gaming encabezan Asociación Profesional China

En medio de las crecientes preocupaciones sobre el coronavirus, Los 8 mejores equipos chinos han decidido formar una asociación llamada Asociación Profesional China Dota 2 (ACD) para realizar torneos online que sirva de reemplazo al Dota Pro Circuit que se encuentra cancelado.

la Asociación prometió torneos de liga online en un intento por mantener involucrados tanto a los jugadores como a los fanáticos. Esta alianza persistirá como un organismo regulador después de la pandemia con la esperanza de mejorar aún más la escena Dota 2 china.

La asociación actualmente consta de ocho miembros de China.

Todos los miembros de la Asociación publicaron el anuncio en sus páginas oficiales de Weibo. Citando el aplazamiento de la ESL One Los Angeles Major y la cancelación de la OGA Dota Pit Minor y EPICENTER Major, se unen con la esperanza de llenar el programa ahora vacio por las preocupaciones sobre la pandemia.

La ACD se centrará en torneos de liga online por ahora para minimizar el contacto entre jugadores y personal. La intención es que los ocho clubes manejen deberes duales organizando y participando en los futuros torneos.

Esto les dará a los jugadores la oportunidad de practicar durante el tiempo de inactividad. La decisión de elegir un sistema de liga también fue la de familiarizarse con las próximas ligas regionales de la temporada del circuito profesional de Dota.

Se enfatizó que si bien el enfoque actual de la Asociación es darles a los jugadores la oportunidad de practicar a un alto nivel, también es una forma de ayudar a proporcionar y proteger los derechos de los jugadores, por ejemplo, pidiendo una competencia razonable y horarios de práctica.

