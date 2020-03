Dota 2: TobiWan presenta a su hija en medio de la cuarentena por Coronavirus

La pandemia del Covid 19, ha causado que gran parte de la población mundial tenga que mantenerse aislado en sus hogares. A pesar de esto, hay algunas personas que, dentro de este tiempo de angustia, han encontrado felicidad de formas peculiares.

Una de estas personas está muy ligada al mundo del Dota 2. Se trata de Toby “TobiWan” Dawson. Famoso caster de Dota 2 que podemos reconocer por sus épicas narraciones en los diferentes torneos de Dota 2 como por ejemplo The International.

Resulta que, hace 5 días, nació la hija de TobiWan. Ella se llama Kora Dawson y si bien nació hace 5 días, recién el día de hoy Toby ha hecho público el nacimiento de su hija, a través de las redes sociales, para que todos sus fanáticos puedan conocerla.

On the 15th of March my Financee & I welcomed our daughter Kora Dawson 睡醒啦 into the world!!



The strength my partner showed through 9 months of pregnancy & the testing 22 hours of labour only increases the respect I have for her strength.



We have made something so beautiful pic.twitter.com/gWq3iIkwFN