Dota 2: ¡SORPRESA! Ceb vuelve a OG para la WeSave. Mira todos los cambios que ha hecho el equipo

El día de hoy dará comienzo el torneo benéfico para todas las víctimas del Covid -19, WeSave Charity Play. Torneo realizado por WeSave en donde competirán 24 equipos de las 6 regiones.

Una de las regiones que más expectativa genera, por los equipos que están participando en esta región, es Europa.

Team Liquid, Team Nigma, Secret y OG son los equipos que jugarán este torneo benéfico, aunque, el último de estos, y el que más expectativa genera, ha anunciado un gran cambio en su roster.

Resulta que, a través de la cuenta oficial de Twitter de OG, estos han anunciado el roster temporal con el que jugarán este torneo benéfico.

Our roster for @WePlayEsport WeSave! will be slightly different than our DPC Season one.



Please welcome our very special (and temporary) OG charity squad:



1/ 🇬🇷 @MadaraDotA2

2/ 🇩🇰 @OG_BDN0tail

3/ 🇫🇷 @Ceb

4/ 🇲🇰 @Saksadota

5/ 🇺🇸 @SumaaaaiL #DreamOG #weplay2save