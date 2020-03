Dota 2: WePlay! pide a las casas de apuestas que se unan contra el coronavirus

WePlay! es una organización de torneos Dota 2 que ha mostrado un gran nivel de producción en este 2020. Ellos nos sorprendieron con el mundo futurista de su evento WePlay! Mad Moon donde ganó el equipo de Team Nigma ante Team Secret con una remontada de marcador.

Debido al torneo de caridad que están organizando que apoya la lucha contra el coronavirus, "WeSave! Charity Play", muchas casas de apuestas están creando partidas para apostar por la ocasión. Pero, la organización del evento ha hecho un importante comunicado al respecto.

Este torneo benéfico tiene como protagonistas a 24 equipos importantes de Dota 2 como Secret, PSG.LGD, Fnatic, Beastcoast, Evil Geniuses, entre otros. El torneo tiene un pozo de $120,000 que será donado junto a lo enviado por los espectadores a las fundaciones CEPI y GlobalGiving.

WePlay! ha pedido a las casas de apuestas que no creen apuestas para sus partidas, al menos que las ganancias sean donadas para apoyar la causa.

"WePlay! Esports reconoce la importancia de la industria de las apuestas para el desarrollo de esports; manteniendo la emoción y el espíritu competitivo.

Sin embargo, al alojar WeSave! Charity Play, nuestra compañía tiene como objetivo realizar un evento de caridad sin mantener los posibles ingresos de acuerdos de patrocinio, programas de socios, donaciones y otras fuentes.

Hacemos un llamamiento a todas las compañías de apuestas con la solicitud de no aceptar apuestas en las partidas de WeSave! Charity Play, a menos que esté planeando donar sus ingresos a nuestra causa. Por nuestra parte, garantizamos la transparencia en el proceso de transferencia de donaciones a CEPI y GlobalGiving para combatir el coronavirus.

Esperamos apoyo y comprensión de su parte.

Respetuosamente,

WePlay! Esports Socios Administradores

Oleg Krot y Yura Lazebnikov"

