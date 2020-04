Fortnite: retiran las granadas debido a una falla que crashea el juego

Como es costumbre, los jugadores no pueden tenerlo todo. Epic Games ha tenido que desactivar temporalmente las granadas en Fortnite después de que algunos jugadores descubrieron que un error muy particular en el que podían lanzar más de una granada a la vez.

"Debido a un problema, la Granada se ha desactivado temporalmente en Fortnite Battle Royale. Proporcionaremos una actualización cuando la Granada se haya vuelto a habilitar", colocaron los de Fortnite en su cuenta de twitter.

El máximo de granadas que las personas pueden llevar en el modo Battle Royale es seis. En el modo creativo de Fortntie, los jugadores pueden llevar granadas ilimitadas. La falla de la granada permitió a los jugadores lanzar todas las granadas a la vez, lo que lo hizo inmensamente cargado para el modo Creative.

Un jugador de Fortnite recurrió a Twitter para compartir cómo descubrió esto. Lo primero que deben hacer los jugadores es cambiar su configuración de fuego a la rueda del ratón hacia abajo o hacia arriba. Una vez que se cambia la configuración, simplemente lanzar una granada hará que se disparen múltiples explosiones, causando hasta 200 daños a los jugadores oponentes.

Cuando un seguidor señaló que los jugadores de consolas no podían aprovechar este error, el expositor original de fallas técnicas declaró que los jugadores de PC necesitan "todas las ventajas que puedan obtener" ya que los jugadores de consolas tienen asistencia de puntería.

"Esto explotó", bromeó el streamer de FaZe Clan Soleil "Ewok" Wheeler. El jugador de TSM Jonah "Slappie" Mills, no se veía tan contento con el jugador que compartía un error tan innovador. "Todo eso por una gota de influencia", tuiteó Slappie.

Due to an issue, the Grenade has been temporarily disabled in Battle Royale.



We'll provide an update when the Grenade has been re-enabled. pic.twitter.com/Ho9fer0bXh