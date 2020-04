ESL Dota 2: Vikin.gg con Alchemist quita invicto a OG Esports

El quinto día de ESL One Los Angeles Online finalizar con resultados inesperados. Los mejores equipos de Dota 2 en las regiones de Europa y CIS tuvo partidas muy vistosas, pero con resultados sorpresivos en el grupo A.

Repasemos el encuentro más importante del día entre OG Esports y Vikin.gg que tuvo un gran comeback del equipo combinado de varios países.

El equipo de n0tail empezó con pie derecho llevándose la primera partida con una estrategia que les ha funcionado mandando a Weaver de posición 4 y armando Cetro de Aghanim. Con ello, Terrorblade de SumaiL pudo pelear sin problemas.

El segundo juego fue muy diferente, puesto que OG se enfocaba en sacar héroes que combinen y Vikin puso todo el juego al hombre de Alchemist. Shad lo jugó al máximo nivel armando su Radiance en minuto y por poco acabar el juego en minuto 18, el equipo de Ceb pudo defender pero no evitar la derrota en el minuto 38.

What a game! @GGVikin manage to take down @OGesports in Game 2 of their series!#ESLOne

