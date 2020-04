Dota 2: Arteezy y su Wraith King arrasan con Thunder Predator

Después de la sorprendente victoria en el primer juego de Thunder Predator sobre Evil Geniuses por la BTS Pro Series. El segundo juego tenía un tinte de revancha para los de Norteamérica.

A pesar de esto, el equipo de trueno, quería demostrar que la victoria conseguida frente a los campeones de The International 2015 no fue cuestión de suerte. Si no de habilidad.

Resumen de la partida

Evil Geniuses quiso sorprender con un héroe que Arteezy conoce muy bien: Wraith King. Un héroe enfocado más al late Game que al early Game. Quizá esto con el objetivo de no cometer los mismos errores que en el primer juego.

Por otro lado, estos picks buscaron ser contrarrestados con la elección de un Alchemist para MNZ. Un héroe que escala muy rápido en network.

Lamentablemente, el equipo de Thunder Predator no pudo aprovechar de buena manera este pick que debería sacar una gran ventaja por su capacidad de farmeo.

Si bien consiguió gran farm y network. Esta diferencia no era mayor a 2K e incluso, en algunos momentos, este estuvo a favor de Evil Geniuses.

Finalmente, el equipo de Evil Geniuses demostró su superioridad frente al equipo peruano y no tuvo piedad con estos. Su estrategia de juego agresivo enfocado más que nada a las peleas y al Late Game funcionó a la perfección y demostró que este es más el estilo de juego que se les acomoda.

