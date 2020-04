Dota 2: en más de 90 minutos y con 5 rapiers en juego Ninjas in Pyjamas vence a NaVi

Dota 2 es un juego de mucha tensión. Cualquier mínimo error puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota de tu equipo. En estos momentos, se viene llevando a cabo la ESL One Europa &CIS Online. Un torneo que nos ha regalado grandes enfrentamientos y más de una emoción. Aunque, ninguna se compara a la vivida hace unos minutos entre Ninjas in Pyjamas y Natus Vincere.

En la siguiente imagen, les dejamos un resumen de lo que ocurrió entre ambos equipos.

Así es, la partida duró más de 90 minutos. Una de las partidas más largas en este torneo y quizá de este parche que se caracteriza más que nada por la rapidez de las partidas.

Durante toda la partida, la ventaja en Network estaba a favor de Ninjas in Pyjamas. Tanto así que, recién en la hora de juego, Natus Vincere rompió la Tier 1 del equipo rival.

Eso no es todo, y es que en total se compraron 6 rapiers. 4 para el equipo de Natus Vincere y dos para Ninjas in Pyjamas.

We have @DaxakDota2 just trying to draw an S.O.S 😢 Rapier count: Radiant-4 Dire-2 #ESLOne 📺 https://t.co/RUTJQihdBh pic.twitter.com/l2yfyCcDA9

Después de una serie de peleas, el equipo de Ninjas in Pyjamas decidió ir a la segura y utilizar la ultimate del Underlord para tepear dentro de la base vacía y romper el Ancient aprovechando su daño y velocidad de ataque.

WHAT A GLORIOUS GAME!!!



Thank you for being with us during this magnificent journey. A quick Game 2 that goes to @NiPGaming! The score is now 1-1.#ESLOne

📺https://t.co/RUTJQihdBh pic.twitter.com/veGGCIPsxq