Campeonato Mundial Arena 2020 se jugará online según Blizzard

Después de que los torneos recientes de World of Warcraft pasaron a un formato en línea, la comunidad esperaba que Blizzard tuviera un anuncio también sobre el futuro de su escena PvP y PvE.

Blizzard finalmente arrojó algo de luz sobre la situación con respecto a la escena PvP en una actualización para desarrolladores hoy: el Campeonato Mundial Arena 2020 de WoW se trasladará completamente a un formato en línea.

El plan era tener un torneo LAN de varias regiones para el verano después de las copas regionales. Pero un obstáculo clave para que esto se materialice son las diferencias en el ping del servidor regional.

